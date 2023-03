Erru läinud rallilegend naaseb taas võistlustulle

Greensmith ja Patterson alustasid seejuures koostööd just Horvaatias, kui osaleti 2021. aastal sealsel MM-rallil. Rallipaar sõitis kogu aasta koos, ent Hispaania MM-etapil otsustas Patterson karjäärile joone alla tõmmata.

Samas on Patterson olnud viimastel aastatel ikkagi Greensmithi abimeheks ning nüüd sõidetakse üheskoos veel ralli Horvaatias. Tegemist on Greensmithi jaoks viimaseks ettevalmistuseks järgmiseks MM-etapiks.

Patterson on seejuures täielik rallilegend. Ta on kaardilugejana osalenud 144 MM-etapil ning astunud 14 korda poodiumile. Kõik poodiumikohad tulid Petter Solbergi kõrval, ent võit on jäänud MM-sarjas saavutamata.