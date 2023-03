Ainulaadse saavutusega hakkama saanud olümpiasangar sai südameataki

Reztsova andis Venemaa meediale teada, et toibub haiglas südameatakist. «Olen haiglas, kõik juhtmed küljes. Nad on mind nädal aega ravinud nüüd ja sõidutavad mind päevad läbi ratastooliga. See juhtus kodus. Järsku ma kukkusin kokku. Selgus, et mul oli olnud südameatakk. Aga ma ei ole veel vana, kogu minu elu on veel ees,» ütles 58-aastane venelanna RIA Novosti Sportile.