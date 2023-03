Hispaania meedia: Kotsar on jõudnud uude dimensiooni

Eesti koondislane viskas Baskonia võidumängus 23 punkti ja võttis 10 lauapalli ehk sai kirja esimese kaksikduubli. Tema kasuteguriks (PIR) märgiti võimsad 40.

Hispaania portaal noticias de Alava pühendas kohtumise järel avaldatud loos Baskonia võiduni vedanud Darius Thompsonile ja Kotsarile.

«Kotsar on noor ja võib Baskonias märgi maha jätta. Hetkel on tema debüteerimine Katalaani tiimis ja tema äkiline sissetung Euroliigasse – hoolimata sellest, et ta on uustulnuk – olnud märkimisväärsed,» seisab loos.

Lisaks kirjutatakse, et Kotsar ja Thompson on perfektne paar. Mängijad said kahepeale kokku kasuteguriks 78 punkti ning varem ei ole Baskonia ajaloos keegi kahepeale sellist kasutegurit kokku saanud.

«Kaks surmavat partnerit, kes mõistavad üksteist suurepärselt ja meenutavad teisi, kes jätsid Buesasse (Baskonia koduväljak Fernando Buesa Arena - toim.) häid mälestusi,» jätkati loos.