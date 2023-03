Schumacherit «surnud hobuseks» kutsunud F1-pealik sai kõvasti kriitikat

«Schumacheriga tegelemine ei ole nii kerge, nagu te võite ette kujutada. Ta käitus selles osas täiskasvanulikult. Ta ei olnud õnnelik. Ma ütleks, et ta nägi, et kiri oli seinal. Ta on tark poiss, tal oli kaks aastat. Me ei jõudnud sinna, kuhu tahtsime ja pidime muudatusi tegema. Surnud hobust pole võimalik elustada,» ütles Steiner mõni aeg tagasi inews.co.uk-le antud intervjuus, kui kirjeldas Mick Schumacheri vallandamist.

See ajas Schumacheride klanni tagajalgadele. Kui Mick on seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg, siis Ralf on Micki onu.

«See häirib mind, sest kui mu vend oleks siin, siis oleks Steiner teisiti käitunud. Ma arvan, et Michaeli kohalolekust oleks piisanud,» vahendab Crash.net Ralfi sõnu.

Endine F1-sõitja tunnistas, et kuigi kõigil on õigus käituda nii, nagu nad soovivad, siis pere eest astub ta välja. «Kui minu pere nii koheldakse, siis see ei meeldi mulle,» põrutas ta.

Küll tunnistas ta, et Mick lõhkus oma autot möödunud hooaja esimesel poolel liiga palju ja oli liiga aeglane. Teda häirib kõige rohkem see, et tiimist lahkumise osas ei klaaritud asju võistkonnasiseselt, vaid asjad lekkisid ka meediasse.