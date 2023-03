Kalev/Cramo vastu kasvajast hoolimata platsile tulev korvpallur: üheksal juhul kümnest on see vähk

Cholet teadaandes seisis, et kuigi Tilliel tuvastati kasvaja, siis ta püsib kuni 5. aprillini meeskonna juures, et aidata neid Kalev/Cramo vastu eurosarja poolfinaalis. Kohe järgmisel päeval ootab teda ees operatsioon.

Tillie andis intervjuu Prantsusmaa korvpalliportaalile BeBasket, kus rääkis täpsemalt oma diagnoosist ning mis teda ees ootab.

34-aastase keskmängija sõnul tal füüsiliselt mingeid sümptomeid ei ole. «Tundsin munandil mõned nädalad tagasi väikest kühmu. Ma arvasin, et see ei ole midagi ja lõpuks möödunud nädalavahetusel lasin uroloogil seda kontrollida. Pärast ultraheli ütles ta, et see on kasvaja. Uuringud, skaneeringud, vereproovid jne viidi kõik haiglas läbi. Otsus oli, et mind tuleb opereerida,» avaldas Tillie.

Ta tunnistas, et vaimselt on see raske, kuid korvpall aitab mõtteid kõrvale viia. «Otsisin internetist juhtumeid, kus kõrgel tasemel sportlased on pärast sarnast diagnoosi mängimist jätkanud ja ei leidnud seda. Mul on kirurgis täielik kindlus. Tema ütles, et ma võin ühe nädala veel korvpalli mängida,» jätkas prantslane.

Algselt sooviti Tilliet opereerida mõni päev varem, kuid lõpuks sai ta rohelise tule selle edasi lükkamiseks ning läheb noa alla 6. aprillil, päev pärast eurosarja poolfinaalseeria teist mängu. Mis edasi saab, seda korvpallur veel täpselt ei tea.

«Seda näeme hiljem, sest me ei tea, kas kasvaja on vähktõvene või healoomuline. Üheksal juhul kümnest on tegu vähiga, nii et seda tuleb esimesel võimalusel opereerida. Kõige optimistlikumal juhul ma ei vaja edasist ravi. Minu naasmise aeg ei ole selge, aga loodan mängida taas enne hooaja lõppu,» ütles Tillie, kes tahab vähemalt Prantsuse kõrgliiga play-off’ideks tagasi olla.