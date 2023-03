USA poksija kutsus Putinit malelahingule

Johnson on enda sõnul suur maleentusiast. Strateeglinie mäng on heaks vastukaaluks tema muidu tunduvalt vägivaldsemale spordialale.

«Mulle meeldib male. Mu suurim unistus on mängida Vladimir Putini vastu,» rääkis Johnson. «Ma ei ole selles veel väga hea. Ma pean oma oskuseid arendama, sest Putin on kõige austatum ja imetletum inimene, keda ma tean. Ma unistan sellest, et saan istuda temaga laua taga ja mängida malet.»