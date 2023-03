Rannaliival lustimise varjupool: mustmiljon lennujaamas ja raudlinnus maha istutud tundi

Esmalt Mehhikost naasmisest. Nimelt hilines meie meeste üle ookeani lend, mistõttu ei õnnestunud neil Pariisis jätkulennule jõuda. «Seal polnud meil isegi jooksuvõimalust,» kostab Tiisaar nõutult. «Maandusime terminalis 2E ja pidime minema edasi 2B-sse. Eeldad küll, et need võiks olla lähestikku, kuid reaalsuses ootad esmalt rongi, seejärel bussi ja lõpuks, kuna kõik sildid-viidad olid äärmiselt kaootiliselt, palvetad, et sootuks vales suunas ei sõidaks. Nii kogenud reisijad me siiski veel pole, et kõiki lennujaamasid peast teaks ning otseteid omaks.»