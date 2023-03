Olümpiavõitja räägib karjääri lõpetamisest, aga keegi ei usu teda

Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe teadis juba hooaja eel, et Ustjugov mõtleb karjääri lõpetamisele. «Rääkisin temaga hooaja alguses. Ma ei ole sellega üldse nõus. Praegusel hetkel lahkuda oleks naeruväärne. Lõpuks on see siiski tema otsus. Mina ei hakka kedagi veenma,» lausus ta.