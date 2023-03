M-Spordil on hooaja teiseks pooleks plaan, mis läheb käiku vaid teatud tingimusel

M-Sport läks hooajale vastu teatavasti kahe sõitjaga. Individuaalse MM-tiitli võitmiseks on kõik kaardid mängitud Ott Tänakule, teise auto roolis on prantslane Pierre-Louis Loubet.

Eelmisel aastal kihutas M-Spordi ralliautoga neljal MM-etapil ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kes enda sõnul selleks hooajaks pakkumist ei saanudki. «Kõik tahavad mind WRCs näha, isegi mina, aga ma ei tea,» alustas Loeb AutoHebdole antud intervjuud. «Ford on kogu oma raha pannud Ott Tänaku palkamisse. Minule enam pakkumist ei tulnud.»

M-Spordi rallitiimi juht Richard Millener ütles Autospordile, et Loebi palkamist ei saa siiski välistada, kuid kindlasti ei juhtuks see hooaja esimeses pooles.

«Kui tahame kedagi teist veel sõitmas näha, siis juhtub see hooaja teises pooles, kui meil on vaja potentsiaalselt konkurentidelt punkte võtta. Praegu lähevad kõik ressursid Oti alla, et teha tema olek võimalikult heaks,» lausus Millener.