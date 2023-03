Heiko Rannula magusa võidu järel: oleme tavaliste kuttide sats

Seitsmepunktilise võidu kohta ütles meeskonna peatreener Heiko Rannula järgmist: «Pärast Bambergi esimest mängu ütlesin, et parem kolm kui seitse. Täna saime oma seitsme kätte. Tegelikult peab häälestus sama olema ning lähme teist mängu võitma. See edu suurt midagi ei tähenda. Minuti-kahega võib väga palju muutuda.»

Rannula sõnul jäi ta täna rahule paljude asjadega, kuid juurde on samamoodi kõvasti panna. «Super atmosfäär ja super publik, aga meil on palju juurde panna. Pick and roll’i kaitses polnud me nii head, kui tahtnuks olla. Meie agressiivsus kõikus, eriti esimesel poolajal. Pluss see lauavõitlus. Meil on probleeme. Kui Meiers välja läheb, jääme hätta. Peame meeskondlikult paremini tegutsema, mitte lootma ühele-kahele mehele,» ütles ta.

Samuti tuleb Rannula sõnul parandada kohtumise viimaste minutite mängimist. «Niikuinii tulevad sellised lõpud ka järgmistes mängudes. Peame leidma loogilisemaid lahendus, praegu läks natukene paanikaks.»