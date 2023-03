Eesti parimat võrkpallurit lahutab eurosarja võidust kõigest kaks geimi

Kuigi paberil on soosikuks itaallased, siis pelgalt särava CV eest võrkpalliväljakul punkte ei anta. See sai selgeks kohe finaali avamängu esimeses geimis, kus liiguti punkt-punktis nagu võrdsed.

Teises geimis kordus sama stsenaarium: tehniline time-out küll 8:7 Modenale, et 10:10 pealt rebis Roeselare kergelt ette ja hoidis minimaalset edu lõpuni välja. Tasuks 25:23 geimivõit.

See tähendab aga, et kui Roeselarel õnnestub järgmisel kolmapäeval kodusaalis võita kaks geimi, kroonitakse just nemad CEV Cupi ehk tugevuselt teise eurosarja võitjateks. Kui läheb aga teisiti ning kordusmäng kaotatakse 0:3 või 1:3, selgitatakse tänavune tšempion 15-punktini peetavas kuldses geimis.