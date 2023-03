ROKi presidendi sõnavõtt tekitas sportlastes pahameelt

«Olen väga pikalt soovinud midagi selle kohta öelda, aga pole seda avalikult tahtnud teha. Viimase aasta jooksul oleme pidevalt võidelnud selle nimel, et Venemaa ja Valgevene sportlased heidetaks tenniseperest välja,» lausus Kostjuk, kes on mitmel puhul jätnud enne ja pärast kohtumist vahele viisakuste jagamise Venemaa või Valgevene tennisistidega.

Tsurenko tõdes, et Venemaa konkurentidega kohtumine on alati väga keeruline. «See on mind negatiivselt mõjutanud ning elan justkui üle paanikahoo. See on tõsine eetiline konflikt, kui nende vastu mängime.»