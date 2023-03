Tammearu käeulatuses olevast eurosarja võidust: tuleks ikkagi ära võtta

Kuna võitja selgitatakse kahe mängu tulemusena, ei maksa asjadest ette rutata, ent selge on see, et Tammearul on väga head šansid tõusmaks Ardo Kreegi kõrvale. Nimelt on koondise kauane raudvara seni ainus eestlane, kes eurosarjas klubiga võidurõõmu mekkinud, triumfeerides 2013/14 hooajal Pariisi Volley'ga.