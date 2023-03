VIDEO ⟩ Euroliiga parimaks valitud Kotsar tõusis vägevasse seltskonda

Esimest hooaega Euroliigas palliv Kotsar valiti juba teist korda vooru parimaks mängumeheks. Mäletatavasti tuli esimene kohe Euroliiga avavoorus. Nõnda on Eesti koondise keskmängija üks viiest mängumehest, kes suutnud vähemalt kahel korral säärase autasu teenida. Sarnaselt Kotsarile on kaks autasu ka Istanbuli Anadolu Efesi ääremängijal Will Clyburnil ja Istanbuli Fenerbahce keskmängijal Jonathan Motleyl, kolm trofeed on kodus Madridi Reali tagamängijal Džanan Musal ning lausa viis korda on parimaks tunnistatud Pireuse Olympiacose ääremängija Sasha Vezenkov.