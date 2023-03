Tipptiim loobus tiitlijahist: Red Bulli püüdmiseks läheb kogu aasta

Tänavune F1 hooaeg on alanud täpselt sealt, kust möödunud lõppes. Red Bullid on konkurentidest mäekõrguselt üle ning Mercedes otsustas nõnda juba keskenduda järgmisele hooajale.

Mercedeses kihutav seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton tõdes, et Red Bulliga konkureerimiseks läheb neil tarvis üht aastat arenduseks. «Selleks kulub aasta, et nendega vahet vähendada. Samas, kui neid vaadata, siis liigub ka Red Bull üha edasi. Meie auto pole praegu võimeline nõnda võimsalt esinema,» lausus Hamilton enne Austraalia GPd.

Seitsmekordse maailmameistri meeskonnakaaslane George Russell oli samal arvamusel. «Ma ei ole hetkel väga optimistlik meie osas. Oleme mõistnud, et Red Bull on sekund ringi peale kiirem,» lisas Russell.

Mercedes on tegemas siiski ka tänavuse hooaja osas veel arendustöid. Veel pole teada, millal muudatused ringrajale tuuakse, ent Hamilton loodab, et neist on veidi abi.