Kalev/Cramolt lüüa saanud Prantsusmaa tiimi kapten: me võinuks kaotada ka 25ga

Prantsusmaa tipptiimi kapten Boris Dallo sõnutsi loeb nüüd väga palju vaimne pool. «Nad võivad hakata mõtlema, et olid 15ga ees. Me võinuks kaotada ka 20 või 25 punktiga. Aga me ei andnud alla. Näitasime, et meiega pole lihtne. Nad teavad, et Cholet's läheb neil raskeks,» kruttis 6 punkti visanud tagamees pingeid Kalevi leerile.