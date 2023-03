Kalev/Cramo mänedžer majanduspoolest: ühte niisugust mängu oleks veel vaja!

Oleme harjunud sellega, et jalgpallis on klubide eurosarja pääsemine rahaliselt kasulik ning seal edukalt esinemine veelgi kasulikum. Ülejäänud pallimängualadel käivad asjad paraku pöördvõrdeliselt. See kehtib ka BC Kalev/Cramo korvpallitiimi praeguse euroedu kohta.