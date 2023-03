Itaalia kõrgliiga klubi ja Türgi hiid huvituvad Eesti jalgpallikoondise võtmemängijast

Portaali Tuttomercatoweb.com andmetel on 24-aastane pallur radaril saapamaa kõrgliigas tabeli teises pooles heitleval Spezial ning aste madalamal müttaval Palermol. Ta on koos ääre Antonio Seferi ja väravavahi Horatiu Moldovani üks kolmest Bukaresti Rapidi mehest, keda teraselt jälgitakse.

See pole veel aga sugugi kõik. Käit on heade esitustega silma jäänud ka Türgis. Sealne meediakanal Fotospor kirjutab, et Eesti koondise võtmemängija teenetest on huvitatud kohalik Istanbuli Beşiktaş.