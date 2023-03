Vile kaelast võtnud Suslov ja ekskoondislane Hallik läksid Rakvere korvpalli uueks looma

Siin on mehed veel vanades rollides: Tanel Suslov (vasakul) oli pikka aega kohtunik, Reinar Hallik kandis mängijakarjääri jooksul mitu aastat ka Tarva särki. Nüüd hakkavad mehed Tarvast vedama.

Rakvere kants on Eesti korvpallikaardil püsinud aastakümneid. Mõni väike vahe on sisse jäänud, kuid töö käib kogu aeg edasi. Nüüd on taas tulemas suurem muutus. Tarva klubi püüab uutesse kõrgustesse tõsta trio, kuhu kuuluvad ka ekskoondislane Reinar Hallik ja kauane tippkohtunik Tanel Suslov.