Ogier läheb üheksandat tiitlit jahtima? Latvala: miks mitte?

Kaheksakordne maailmameister on seni osalenud kahel mõõduvõtul. Ta oli parim Monte Carlos ning viimati Mehhikos. Kui esialgne plaan nägi ette kogu aasta peale seitset rallit, siis enam pole see sugugi kindel.

«Olen natuke mõelnud. Alguses ütles ta, et osaleb seitsmel etapil. Loomulikult on see tiimi jaoks väga oluline panus. Aga miks mitte teha mõni ralli veel?»