Meedia: Vene miljardär tahab luua F1-tiimi

Mazepin toetas 2021. aastal suurte rahadega Haasi F1-tiimi, kus sõitis toona tema poeg Nikita Mazepin. Enne mullust hooaega sai tema poeg F1-st hundipassi ning Mazepini sponsorlus lõpetati ära.

Nüüd teatas ajakirjanik Maria Melnikova Telegramis, et Mazepin soovib luua enda vormelitiimi ning on selleks juba ka vajaliku raha jõrvale pannud. Tal on selleks väidetavalt kaks põhjust.

«Esimene puudutab seda, et Nikita Mazepin võitis apellatsiooni F1-s võistlemise keelu vastu ja ei ole loobunud oma soovist F1-te naasta. Nüüd on tal võimalus naasta, aga küsimus on selles, et milline tiim oleks tema kandidatuurist huvitatud,» seletas Melnikova.

Tema sõnul on Mazepin varem juba kahel korral proovinud endale F1-tiimi osta. Esiteks soovis ta enda kätte saada Force Indiat, kuid selle ostis hoopis Lawrence Stroll, kelle käe all on sellest nüüd saanud Aston Martin. Teiseks ehitas ta sidemeid Haasiga, kuid need katkestati 2022. aasta alguses.