Cristiano Ronaldo armastatu näitab lastele nälgivaid lapsi

Rodriguez külastas Hispaania telesaadet El Hormiguero, kus rääkis mitmetel teemadel. Mõne väite eest on ta kõvasti kriitikat saanud.

Hispaania portaal Vozpopuli toob välja ühe Rodrigueze poolt jaagatud kasvatusmeetodi. Nimelt avaldas Rodriguez, et õpetab lapsi toitu austama ning sööki ei visata peres kunagi ära. Kuigi see tundub täiesti normaalne, siis üks meetod selle saavutamiseks kergitab kulme.

«Vahel näitan ma lastele videosid lastest, kes nälgivad. Ma ütlen, et see võib nendega juhtuda,» ütles jalgpallitähe elukaaslane.

Ronaldol on kokku viis last, kellest kaks on ta saanud koos Rodriguezega.