VIDEO ⟩ Tõnis Niinemets: mu eluunistus oli Erki Noolega kohtuda

«Emotsioonid käisid üles ja alla. Elasime tohutult sellele kaasa, kui Erki käis ja nõudis kohtunike käest: «Mõõtke mu tulemus ära!» See vist päästis talle kuldmedali, ta ei andnud alla. Ta võitles lõpuni. See ongi Erkile hästi iseloomulik. Ta on uskumatult sünge kuju, ta võitleb lõpuni ning ei anna alla,» kiidab Rumm.

Pärast protesti pandi Noolele viimase katse tulemus 43.66 ikkagi protokolli kirja ning võistlus sai jätkuda. Ometi tuli otsust oodata tunde. «Vedelesime niisama kõrbenud murul ja arutasime, kas läheme üldse õhtust programmi vaatama. Keegi EOK asjapulkadest läks mööda ning ütles, et lootust on, meie protesti arutatakse. Selline tunne oli, et veri voolab soontesse tagasi,» räägib Rumm. Niinemets oli sama elevil Eestimaal. «Kui reeglina on vahetunnid karjumise koht, kuid kui nüüd üritas keegi kõvema häälega rääkida, vaigistati see maha. Teleri hääl ja Eesti kommentaatorite hääl oli olulisem,» räägib näitleja.