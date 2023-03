Tänak seletas, miks võtab osa Belgia meistrivõistluste etapist

«Ilmselgelt oli mul asfaldil rohkem muresid kui kruusal, nii et ettevalmistus on suhteliselt vajalik,» seletas Tänak Dirtfishile antud intervjuus, miks Belgias võistlustulle asutakse.

«Ilmselt me väga palju ei testi. Kogume lihtsalt natuke kilomeetreid,» lisas eestlane.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener lisas, et Belgia ralli on vajalik, et Tänak saaks Horvaatias head kiirust näidata.