Britid otsustasid järele anda: Venemaa ja Valgevene tennisistid lastakse Wimbledoni

Nimelt andis Wimbledoni ja ka teisi slämmile eelnevaid muruturniire korraldav All England Club (AELTC) teada, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad tänavu neutraalsete atleetidena nende võistlustest osa võtta.

«Meie praegune kavatsus on võtta vastu Venemaa ja Valgevene mängijaid, tingimusel et nad võistlevad «neutraalsete» sportlastena ja täidavad vastavaid tingimusi,» seisis AELTC teadaandes.

Tingimuste seas on välja toodud, et kõik agressorriikide sportlased ja nende abilised peavad allkirjastama neutraalsusdeklaratsiooni. Lisaks ei tohi ükski Wimbledonis osalev tennisist saada raha Venemaa ega Valgevene riigilt, see tähendab ühtlasi, et mängijaid ei või sponsoreerida ka riikide poolt kontrollitud ettevõtted.