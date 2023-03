Hyundai tiimipealik: WRC-sari on liiga kallis, aga...

«Hind ja väärtus on kaks eri asja. Minu hinnangul on autoralli liiga kallis, kui arvestada seda, mis sa vastu saad. Kui me suudame väärtust tõsta, muutub ka hind talutavamaks. Kulud pole kindlasti praegu meie suurimaks murekohaks,» vahendab Moottori.fi prantslase öeldut.

Abiteboul tahaks, et WRC-sari muutuks omaette brändiks, mis võimaldaks tiimidel seeläbi enda väärtust tõsta. «F1 on omaette bränd, kuid rallis räägime jätkuvalt toote müümisest. Vormel 1 masinat pole sul aga võimalik endale osta, isegi Ferrari ei müü neid. WRC-sari peaks samamoodi olema lihtsalt turunduskoht autode jaoks, mida sul on võimalik poest osta,» jätkas ta nentides, et säärane kuvandimuutus saaks olema küll keeruline, ent huvitav.

«Kui sa ei usu protsessi, siis keskendudki ainult kulule ja sellele, kuidas seda vähendada. Vormel 1 sarjas on selle asemel suunatud pilk väärtusele, mis on muutnud sarja kardinaalselt. Sellisel olukorras tuleb sul lihtsalt enda valitud suunda ja investeeringusse uskuda. Oluline on rääkida rohkem väärtusest ja vähem asja maksuvusest,» arvas Abiteboul.

Hyundai Motor Groupi aastane käive jääb 224 miljardi dollari juurde. Turundusele kulub sellest samuti mitusada miljonit, kuid ralli peale kulutatakse tegelikult kõigest peenraha.