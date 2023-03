FC Barcelona kinnitas: oleme Lionel Messiga kõnelustes

Sellest, et maailma parimaks jalgpalluriks peetav Lionel Messi võiks tänavu suvel taas FC Barcelona särgi selga tõmmata, on kõneldud mitmeid kuid. Kui siiani peeti neid jutte ennekõike kõmumeedia klikitoodanguks, siis nüüd kinnitas Kataloonia vutihiid, et nad on tõepoolest argentiinlasega suhtluses.