Pikaaegne Eesti koondislane tunnistas end süüdi narkokuriteos ja saadeti trellide taha

Riigikohus viitas erinevatele pehmendavatele asjaoludele – mees on varem kriminaalkorras karistamata, tal on alaline töökoht ning tunnistas end ise süüdi – ning nentis lisaks, et Švarõginit ei saa pidada kuriteo kaastäideviijaks, sest pole tõendatud, et ta osales kuriteo planeerimisel.