Mitmekordne maailmameister kiitis Tänakut

«Ott on väga tore tüüp,» alustas Richard. «Arvestades seda, et mulle meeldib väga mootorisport, siis oli temaga meeldiv vestelda. Ta tutvustas mulle Ford Pumat lähedalt ning sain nuusutada nõnda võimast masinat juhitoolilt. Need WRC-autod on tavateede F1-d. See kogemus ainult sütitas ideed osaleda ühel päeval samuti Ardennes'i rallil.»