Belgias kindlust koguv Tänak: usun, et meil õnnestub siin lõbutseda

Pärast kolme MM-rallit hoiab Tänak punktitabelis neljandat kohta ning osalise koormusega sõitvast Sebastien Ogier'st lahutab teda ainult 9 punkti. Nõnda on väga vajalik saada Horvaatiaks parim võimalik tunnetus, et taas suurte punktide eest heidelda.

Rallye des Ardennes'il Tänak mõistetavalt midagi ulmelist püüdma ei asu ja riske võtta ei soovi. «Mul on väga hea meel sellest võistlusest osa võtta. Olen ise pärit metsaselt maalt, seega on tore näha, et ka siin leidub lõike, mis kulgevad läbi puude. Nagu teate, võitsin eelmise aasta Ieperi ralli, kuid pole kahtlustki, et Ardennes'i ralli katseid pole võimalik Westhoeki omadega võrrelda. Mis mind enim jahmatas, on pidamise muutumine katsetel. See sõltub väga asfaldi kulumisest,» lausus Tänak Belgia meediale.