Tänak: oleme pärast Montet masina kallal töötanud, kuid Belgias näeme, mis suunas tegelikult liigume

Ott, viimati kui Belgias olid, oli see sinu jaoks väga edukas käik.

«Jaa, vastab tõele. Tänavu Ieperi rallit küll kalendris pole, kuid tore on Belgias ikkagi tagasi olla.»

Miks sa siin tagasi oled. Kas Jourdan [Serderidis] kutsus sind oma kodulinna külastama?

«Kusjuures, see vastab isegi tõele (muigab). Ta tõesti kutsus mind. Mina kutsusin teda veebruaris ju Eestisse talverallit tegema ja tema kutsus meid siia vastu. Kuid mõistagi on see seotud ka eesootava Horvaatia MM-etapiga, et saada asfaldiralli jaoks Pumaga veidi sõidukogemust.

Siinsed teed ei erinegi sealjuures nii palju Horvaatia omadest: voolavad ja kulgevad läbi metsasalude. Kiired samuti kohati, seega tunduvad päris nõudlikud. Kohati on need tõesti väga sarnased [Horvaatiale], kuigi teekate erineb siiski paiguti. Olud on samamoodi märjad, seega on keeruline.»

Kuna sa ennekõike testid siin, siis kas vajutad üldse gaasi põhja?

«Kindlasti sõidame omas tempos ja üritame lihtsalt masinaga sinapeale saada ning kilomeetreid vöö vahele saada. Aga sõidame ikkagi normaalse kiirusega.»

Kas küsimus on lihtsalt kilomeetrite kogumisel või testite ka midagi spetsiifilist Horvaatia jaoks?

«Eks me ikka mängime seadistusega, et pilti paremini ette saada.»

Ja kuidas Puma tundub?

«Elame-näeme (muigab). Montes polnud me parimas löögihoos, mistõttu ongi vajalik siin kilomeetreid koguda. Oleme pärast Montet töötanud, et masinast veidi rohkem välja pigistada, siin saame aga teada, mis suunas oleme päriselt liikunud ja mida meil veel tuleb teha.»

Aga tänavune autoralli MM-hooaeg on sulle siiski hästi alanud?