KOLUMN ⟩ Armastusest ja seksuaalsusest spordis ehk anateem Mehis Viru suhtes

Kas nii ka oli või on see vaid legend, sellest asjaosalised viisakalt vaikivad, aga laagris valitseva õhkkonna toob see humoorikas vahepala hästi esile, kuigi N Liidu ajal ametlikult seksi ei eksisteerinud ja rääkida sellest oli täielik tabu!

Kuidas siis tänapäeval on: kas spordist on välja juuritud see, mille eest punakommunistid nii kiivalt valvet pidasid?

Kus sa sellega! Piisab vaid ühest arvust, kui viimasel suveolümpial konservatiivse Jaapani pealinnas Tokyos jagati osalejatele tasuta 160 000 preservatiivi, kuigi vabaarmastuse maal Brasiilias, Rio de Janeiros toimunud mängudel jagatud 450 000 tasuta kondoomini muidugi ei küünditud. Arvestades, et suveolümpial osalevaid sportlasi on üle 11 000 ja teist samapalju kaasas tugipersonalina, siis saab igaüks arvutada mitmeks seksuaalvahekorraks korraldajad turvameetmeid jagavad. Kondoome on olümpiamängudel turvalise seksi propageerimiseks tasuta jagatud juba aastast 1988.

Armastust, kirge ja seksuaalsust ei pea spordis häbenema, vaid kui tunne on vastastikune, siis nautige seda! Tunded, olenemata pikast vanusevahest, ei lahvata vaid sportlaste, aga ka atleedi ja treeneri vahel.