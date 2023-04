MMA-täht paljastas, mida meesfännid temalt lunivad

Brasiilia vabavõitleja on MMA-s teinud väga kiire arengu. Ta on karjääri jooksul teeninud kaheksa võitu ja ühe kaotuse. Kaheksast võidust kolm on tulnud vabavõitluse tugevaimas sarjas UFC-s. Seejuures peetakse teda juba üheks paremaks vabavõitlejaks maailmas.