FOTOD ⟩ Tänaku osalusega Belgia rallil toimus karm avarii, sõitja lõigati masinast välja

Õnnetuse kohta liiga palju detaile veel laekunud pole, kuid teada on, et see juhtus 13,49 km pikkuse Fond de Lesse'i teisel läbimisel.

Bux ja kaardilugeja Anthony Bourdeaud'Hui käisid oma Volkswagen Polo GTI R5ga üle katuse ning masin sai õnnetuses nõnda tugevalt kannatada, et selle uksed enam lahti ei käinud.

Kui Bourdeaud'Hui pääses suuremate vigastusteta, siis roolinud Bux nii õnnelikult ei pääsenud. Väidetavalt murdis belglane mitmeid luid, kuid selle kohta ametlik kinnitus puudub. Küll on kindel, et ta polnud võimeline ise masinast välja ronima ning pidi ootama sündmuspaigale jõudnud päästjaid, et nood ta autost välja lõikaks. Selleks tuli Polol maha võtta terve katus.

Kaheksa katse järel ralli liidrikohta hoidev Georg Linnamäe sõnas samuti hooldusalas, et Buxi avarii tundus möödudes väga karm ning ta loodab, et belglasega on siiski kõik hästi.

Bux hoidis enne väljasõitu neljandat kohta, jäädes Linnamäest maha 11,7 sekundiga.

