Tipplaskesuusataja jätkab karjääri: paljud olid mind juba maha kandnud

Homme 33. sünnipäeva tähistav biatleet hoidis fänne veidi pinge all. Ta polnud karjääri jätkamist varasemalt välja hõiganud. Arvestades, et tänavusega lõpetasid paljud suured tähed, näis ka Wiereri taandumine üsna tõenäoline. Aga...

«Usun, et suudan veel midagi ära teha. Spordis ei saa midagi ette ennustada, aga annan endast parima, et asjad läheks hästi. Mul on endiselt motivatsiooni. See aasta näitas, et kuigi paljud olid mind juba maha kandnud, läks tegelikult jälle väga hästi,» rääkis Wierer aastat kokku võtnud üritusel Anterselvas.