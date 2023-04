Suusamaailma sprinditähte tabas poodiumile astudes üllatus: see oli lihtsalt naeruväärne

Nimelt pandi pronksmedalistide ette suur plagu, millel kirjas võidetud auhinnaraha. See oli täpselt 250 Rootsi krooni ehk veidi enam kui 22 eurot. «See on täielik nali. Kas ma pean seisma poodiumil põlvedeni ulatuva plaguga, millel kirjas 250 krooni? See oli lihtsalt piinlik ja rumal,» vahendas rootslanna sõnu Rootsi väljaanne Expressen.