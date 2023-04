Verstappen ähvardas karjääri lõpetada

Viimasel kahel hooajal F1s maailmameistriks kroonitud Verstappen võitis äsja Austraalia GP ning kasvatas sellega edu ka MM-sarja üldarvestuses. Kui võiks arvata, et ta on väga rahul praeguse olukorraga, siis tegelikult nõnda pole.

Nimelt on Verstappen selgelt pahane F1 kaubandusõiguste eest hoolitseva Liberty Media peale. Pole saladus, et viimane püüab F1 nädalavahetust üha vaatemängulisemaks muuta ja seda sprindisõitude arvelt. Verstappen ei varja, et tema arust pole sprindivõistlustel kohta kuninglikus vormelisarjas.

«Ma ei arva, et sprindisõidud kuuluvad F1 DNA-sse. Loodetavasti ei tule rohkem muudatusi nende osas, sest vastasel juhul pole ma siin kaua võistlemas,» vihjas Verstappen F1-st lahkumisele, vahendab The Guardian.

Sprindisõidud võeti kasutusele 2021. aastast ning esialgu oli neid kavas kolm. Tänaseks on seda arvu kahekordistatud. Esimene sprindisõitu on kavas juba aprilli viimasel nädalavahetusel, mil sõidetakse Aserbaidžaani GP.