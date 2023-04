Venelased peavad MK-etapil võistlemiseks mõistma sõja hukka: see on provokatsioon

Poznanis toimub MK-etapp 21.-23. aprillini. Tegemist on turniiriga, kus on võimalik koguda Pariisi olümpiamängudele kvalifitseerumiseks punkte. Sportlased peavad esitama kirjaliku avalduse, kus nad kinnitavad, et järgitakse neutraalsuse reegleid. See tähendab, et ei toetata Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse, ei olda sõjaväelased ega tööta Venemaa või Valgevene relvajõududes või julgeolekuasutustes.