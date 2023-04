Möödunud aasta oktoobris tehtud otsuses jättis rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) jõusse Eesti Antidopingu poolt Nabile määratud kaheaastase võistluskeelu, kuid tõi otsuses välja, et Nabi on kahetsusväärne ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks.

Otsuse kohaselt sattus üliväike kogus letrosooli (see avastati 2021. aasta 6. jaanuaril antud proovist) Nabi organismi küll juhuslikult, kuid varasemale praktikale tuginedes jäeti määratud kaheaastane võistluskeeld siiski jõusse. Nabi teatas toona, et arusaadavalt ei saa ta sellise otsuse üle olla õnnelik, sest ei ole teinud midagi valesti. Ta lisas, et hindab kõrgelt põhjalikkust, millega CAS juhtumit käsitles, samuti tõsiasja, et otsuses rõhutati eraldi, et Nabi ei ole alust nimetada petturiks ega keelatud ainete kasutajaks.