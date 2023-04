JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech alistas ka neljandat korda Bigbanki ja tuli Eesti meistriks

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobali sõnul on mängijad tahtmist täis. «Eile õhtul tegime kergema taastava trenni, mehed on tahtmist täis ja meeskonnas on hea vaib. Isegi Denis Losnikov tegi esimesi hüppeid ja liikumisi ja on näha, et kõik on valmis meeskonna eest välja astuma. Viimane 3:2 tulemus on selles vaates hea, et oli vaja kõvasti vaeva näha ja eks see teeb ka valvsaks meid, et midagi niisama oodates ei juhtu,» rääkis juhendaja.