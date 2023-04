NBA ja NBPA vaheline senine tööleping kestab järgmise hooaja lõpuni, kuid mõlemal poolel oleks võimalik juba pärast praegust hooaega sellest enneaegselt lahkuda. Seetõttu pidasid pooled läbirääkimisi, et vältida järjekordset tööseisakut.

Iseenesest poleks selles midagi uut, sest tööseisakuid on NBAs varemgi aset leidnud. Viimati juhtus see 2011. aastal ning kestis 161 päeva. See lükkas hooaja alguse detsembrisse ning tavalise 82 mängu asemel pidasid tiimid põhihooajal 66 kohtumist.