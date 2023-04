Biatlonimaailma tõusev täht võib siirduda USA lipu alla

20-aastane Wright on vaieldamatult parim laskesuusataja, kes Uus-Meremaa koondisesse kuulunud. Selle tõestuseks võitis ta märtsi alguses peetud juunioride maailmameistrivõistlustel ka sprindivõistluse kuldmedali, olles konkurentidest pea jagu üle.

Stabiilselt arenenud Wright on viimasel aastal treeninud koos USA koondisega. Viimased loodavad, et ühel päeval tõmbab sportlane ka USA triibulise võistlejavormi endale selga ja esindab nende koondist. Seda vaikselt pelgab ka Uus-Meremaa laskesuusaliidu president Tim David.

«USA kutsus Campbell Wrighti enda juurde lootusega, et tuleviks ta liituks nende meeskonnaga. Minu arvates on fakt, et ta ühel päeval USA koondisega liitub. Kas juba sel suvel? Jah, see on väga tõenäoline,» tõdes Uus-Meremaa laskesuusatamise president intervjuus Itaalia meediale.

Tim Davidi teatel ei panda Wrighti soovidele kätt ette. Kui noormees tunneb, et nõnda on tal parim viis laskesuusamaailmas läbi lüüa, siis seda ainult toetatakse. «Me ei kaota Uus-Meremaa sportlast. Me lihtsalt anname talle võimaluse pürgida väga kõrgele tasemele ja elada suurepärast elu,» lisas David.