Karjääri laineharjal seilav Eesti e-sporditäht: poleks uskunud, et olen võimeline õnnepisaraid valama

Kooli, keda võib pidada Eesti üheks edukaimaks e-sportlaseks, on alati hinnatud väga kõrgelt. Ta lõi tippkonkurentsis jalaga ukse lahti ning on pidevalt figureerinud parimate mängijate edetabelites. Siiski on viimased 16 kuud olnud talle väga erilised, sest pea kohale on tõstetud kõik võimsamad CS:GO võidutrofeed.