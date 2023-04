Venemaal mängiv USA koondislane jookseb raha ja mugavuse järele

Anderson esindab Venemaal Peterburi Zenidi meeskonda ning mängib seal ennekõike raha pärast. Talle tehti pakkumine, mis oli piisavalt kopsakas, et Anderson agressorriigiga end ühendas.

«Kui sul on laual miljon eurot Hiinast ja Venemaalt või pool mijonit Itaaliast, siis tuleb otsuseid langetada. Kas soovid elada päikselises Itaalias, sõita bussiga ja teenida poole vähem kui Venemaal või Hiinas, kus pakutakse hoopis teisi elamistingimusi? Tegelikult on otsustamine väga lihtne.»

Anderson on aastaid esindanud ka USA koondist. 35-aastane võrkpallur on koondisega saavutanud nii OM- kui ka MM-pronksi. 2014. aastal krooniti nad Maailmaliiga võitjateks. Klubikarjääris on ta kroonitud koguni neljal korral Meistrite liiga võitjaks.