Vastuoluline male suurmeister sõimas Carlsenit fašistiks

«Kui vaatate Venemaa televisiooni, siis nad ei ütle, et Magnus tahab Venemaa mängijaid boikoteerida, sest Venemaa sõdib Ukrainaga. Nad ütlevad, et ta tahab venelasi boikoteerida, sest talle ei meeldi venelased. Inimesed, kes seda televisioonist kuulevad, mõtlevad, et nad ei meeldegi lääne inimestel. Asja iva on aga selles, et me kritiseerime sõda, mida Putin ja Venemaa peavad,» ütles Grønn.