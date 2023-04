Raudmees Rosenthal: poleks uskunud, et katkise jalaluuga on võimalik mängida

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa kapten Märt Rosenthal on tõeline raudmees. 24-aastane mängujuht rassis nädalavahetusel palliplatsil enese teadmata katkise jalaluu kiuste pea pool tundi. Mõni tund pärast mängu arstidelt tulnud diagnoos oli ehmatav. «Ma poleks uskunud, et katkise jalaluuga on võimalik mängida,» ütles Rosenthal Postimehele antud intervjuus.