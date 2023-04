Jürgen Klopp: mulle ei meeldi, et olen veel ametis vaid vanade teenete eest

«Kui see oleks mu esimene hooaeg, oleks olukord teistsugune. Olen teadlik faktist, et istun siin vanade teenete, mitte sel hooajal tehtu eest,» tõdes 2015. aastast Liverpooli tüüriv Klopp pressikonverentsil.

«Klubil on targad omanikud, nad teavad olukorda. Ma ei pea kartma. Ma olen siin, et tulemust teha. Ma pole mingi talisman või seinakaunistus,» jätkas sakslasest loots.

«Samas tean, et olen siin eelnevatel aastatel juhtunu eest. Mulle ei meeldi, et sõltun suuresti vaid sellest. Kas see on õige või vale? Tulevik näitab.»