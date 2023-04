Legendaarne Kalev/Cramo leegionär: Eesti on imeline paik, olin ilust lummatud

«Mul oli seal väga-väga hea aasta. Ma ei teadnud riigist ja klubist midagi. Olin selle maa ilust lummatud. Eestis on kõik suurepärane. Söök, inimesed... Nautisin seda kogemust väga. Võitsime Eesti meistritiitli ja karika. Eurosarjas jõudsime 16 parema sekka.»

Hüüdnime «Viirus» kandnud mängumehel jaguski meie suunal vaid kiidusõnu. «Eestlased on suured korvpallifännid. Meil oli palju toetajaid. Eesti liigas oli ka teine väga tugev tiim. Lisaks mängisime Balti liigat, kus olid Läti ja Leedu parimad satsid.»

Linehan märkis juba poolfinaali eel, et Cholet'l läheb Kaleviga raskeks. Seda tõestas ka esimene matš, kus Eesti klubi jäi kodus peale seitsme punktiga. Homme toimub otsustav korduskohtumine Prantsusmaal. Kummale endine mängumees pöialt hoiab?

«Minu jaoks oleks liiga keeruline mitte Cholet'd toetada. Mul olid ka siin ilusad ajad. See on raske valik. Arvan, et Cholet läheb edasi, aga tuleb hea vastasseis,» vastas Linehan.