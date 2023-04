Jelena Välbe: ma pole Putinis kunagi kahelnud, ta teeb meie heaks kõik

«Usun, et keegi kahtle, et olen patrioot. Armastan oma riiki väga. Ja need pole vaid sõnad, nii ongi,» märkis ta Championatile antud pika intervjuu ühes lõigus.

«Olen kõige esimestest valimistest andnud hääle Vladimir Vladimirovitšile. Uskusin temasse kohe algusest peale. Ja ma pole seda kunagi kahetsenud.»

Ta jätkas: «Ma pole sellest mehes kunagi kahelnud. Ta armastab Venemaad tohutult ja teeb meie heaks kõik, mis tema võimuses.»

Välbe meelsust pole muutnud ka juba üle aasta kestnud Ukraina sõda. Ta on alati oma presidenti toetanud.

«Nad on rindejoonel kaevikus ja riskivad iga päev oma eludega, et meie saaksime rahus elada. Et meie lipp saaks endiselt uhkelt lehvida,» kiitis Välbe oma kodumaa sõdureid.

Alaliidu president rääkis ka sportlikust poolest. Talle ei meeldi mõte, et Vene atleedid peaks võistlema riigi sümboolikata.

«Kui läheme olümpiale neutraalse lipu all, tekitab see meie fännides pahameelt. See toob kaasa ühiskonna lõhenemise,» märkis Välbe.