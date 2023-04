PARC FERMÉ ⟩ Õpetame rallibosse 2.0: ettepanekud, kuidas tõsta WRC-sarja väärtust

Viimasele teemale andis tõuke Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul, kes ütles Soome väljaandele Moottori.fi, et tema hinnangul on autoralli liiga kallis, kui arvestada seda, mida vastu saab. Paar asja, kuidas väärtust tõsta, on aga vägagi lihtsalt teostatavad ning ehkki need nõuavad vahendeid, ei räägi me rahamägedest.